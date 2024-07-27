حسين الشحات أمام 3 سيناريوهات قضائية بعد إيقاف الشيبى.. اعرف التفاصيل

كتب أحمد حسني

بعد أن قررت رابطة الأندية المحترفة إيقاف محمد الشيبي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد تعرضه للطرد المباشر في مباراة الأهلى الماضية، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، بعد تدخله العنيف على لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية موقف حسين الشحات قانوناً، في استئنافه على حكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة الاعتداء على الشيبي وسبه.

فوفقاً لنص الحكم الصادر من المحكمة، فلا يتعرض حسين الشحات للحبس بعد صدرور الحكم بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، ويطبق الحكم عليه في حال ارتكابه أي جريمة أخرى خلال تلك السنوات الثلاثة.

وأمام حسين الشحات ثلاث سيناريوهات قضائية وهي:

-تأييد الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ومنعه من الترشح لاي مناصب رياضية.

-تخفيف الحكم الصادر ضده وفقاً لما تراه المحكمة.

-إلغاء الحكم الصادر ضد والقضاء ببرآته من التهم الموجهة إليه.

وكانت قضت محكمة جنح مدينة نصر بحبس المتهم لمدة سنه وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس ادارة اي من الهيئات الرياضيه لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وامرت بإيقاف تنفيذ العقوبه المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدا من صدور الحكم نهائياً وألزمته بمبلغ 100001 جنيه تعويض وألزمته المصاريف وخمسون جنيهاً اتعاب محاماه.

و تعود أحداث الواقعة بورود تحريات الشرطة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقى بيراميذر والأهلى في بطولة الدورى الممتاز اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبى وشتمه بالأم أمام ملايين المشاهدين.

وفى بلاغ «الشيبي»، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلى، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.