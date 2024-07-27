ثقافة الدقهلية تطلق فاعلية صيف بلدنا 4 من جديد بمصيف جمصة

الدقهلية شريف الديب

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة فعالياتها الصيفية للعام الرابع على التوالي لجماهير مصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، حيث تشهد مدينة جمصة اليوم انطلاق عروض "صيف بلدنا 4"، وتتضمن عرض لفرقة المنصورة للموسيقى العربية، وفقرات شعرية لأدباء الدقهلية، وعرض لفرقة الحرية للفنون الشعبية، بالإضافة للورش فنية متنوعة، ومعرض كتب، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

و تستمر العروض برعاية كريمة من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة حتى 31 أغسطس وباقة من أشهر الفرق الفنية والشعبية من مختلف المحافظات من أجل الوصول بالفن الراقي إلى كافة مستحقيه في كل ربوع الوطن، وتقديم وجبة ثقافية متكاملة في أماكن التجمعات بالمصايف المختلفة.

بالإضافة إلى عروض دراما حركية لفرقة دمياط للدراما الحركية بقيادة كريم خليل، وفقرات شعرية لأدباء ، وعرض لفرقة الحرية للفنون الشعبية ومجموعة من الرقصات الفلكلورية السكندرية، وورش فنون تشكيلية، ورسم على الوجوه، وورشة تدوير، ومنفذ إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور.

وقد انطلقت بالأمس العروض بمدينة دمياط الجديدة بالمسرح الروماني بالحديقة المركزية، وتضمنت عرضا لفرقة كفر سعد للآلات الشعبية، وفقرة شعرية لشعراء دمياط الجديدة، وعرض للحرية للفنون الشعبية، وورش رسم على الوجه، وورش فنية، ومنفذ بيع إصدارات الهيئة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع معالي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.



