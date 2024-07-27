تكنولوجيا الأغذية: كبار السن من أكثر الفئات عرضة للمشاكل الصحية خلال الصيف

كتبت أسماء نصار

‫ قالت الدكتورة منال عز الدين الباحث بـ معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لـ مركز البحوث الزراعية بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن كبار السن من أكثر الفئات عرضة للمشاكل الصحية خلال فصل الصيف خاصة الجفاف، الذى يحدث نتيجة نقص كميات المياه التى يتم تناولها، حيث من المفترض أن يتناول كبار السن من 2-3 لتر يوميًا يعنى من 8-10 كوب مياه فى اليوم .

أضافت عز الدين أن كبار السن لا يحدث لهم شعور بالعطش مثل الشباب أو الفئات العمرية الأقل منهم حيث يقل الشعور بالجوع والعطش لديهم لذلك لابد من اعطائهم كوب مياه من فترة الى أخرى على مدار اليوم لأن شرب المياه يحمى الجسم من الاصابة بالجفاف ويحسن من وظائف الكلى ويقلل من كمية الأملاح التى يتم تخزينها فى الجسم، ويحمينا من أشياء كثيرة جدًا بالاضافة الى أن قلة شرب المياه يساعد على رفع ضغط الدم وقد يسبب الجلطات .

وأوضحت عز الدين أن علامات نقص المياه فى أجسامنا هى لون البول يكون داكن والعصبية والتوتر والقلق وزيادة نسبة الأملاح فى أجسامنا، ومن المهم ادخال العصائر وتقليل كمية السكر المضافة .

أضافت أنه من المهم تناول المرطبات المنعشة مثل الكركديه ، الخروب، الدوم ، التمر الهندى .

ولفتت عز الدين إلى ضرورة الحذر اذا كان الشخص المسن يتناول أدوية مدرة للبول تعويضه بكميات مياه أكثر لتعويض المياه التى يفقدها، موضحة أن نقص تناول المياه يزيد من تأثير الأدوية على أجسامنا بالشكل الضار، وعلى سبيل المثال اذا كان الشخص يتناول أدوية لضغط الدم المرتفع ولم يتناول مياه بشكل كافى سيقلل الضغط بشكل زائد عن اللازم.

أضافت أن الخضروات والفاكهة من الأشياء التي تحتوي على نسبة من المياه والألياف التى تجعل الجهاز العضمى يعمل بكفاءة أكبر والتى احسن من نسبة الكوليسترول وتحسين نسبة السكر فى الدم .

وطالبت عز الدين بالابتعاد عن التوابل والبهارات لانها تسبب متاعب فى الجهاز العضمى وأيضا تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وتنصح عز الدين بتقديم بعض الحلوى الخفيفة اذا كان المسن لا يعانى من مرض السكر مثل المهلبية أو البودينج وتقليل كمية السكر المضافة في اعدادها فهى من الأشياء السهلة الخفيفة.

وأوضحت عز الدين أن كبار السن لا يوجد لديهم شهية مثل الفئات العمرية الاقل، لذين يجب تقديم " ما قل ودل " مثل البروتين والخضروات حيث تكون الوجبة عبارة عن ربع دجاجة مع بعض الخضار أو سمك يتم طهيها بطريقة صحية أو طبق كشرى متوسط الحجم فكلما كانت الأشياء سهلة وغير قاسية كلما كان مفيد .

وحذرت فهيم من خروج كبار السن أثناء ارتفاع الحرارة ، وأن يكونوا فى مكان جيد التهوية لأنه من الممكن أن يكون المسن فى المنزل ويحدث له اجهاد حرارى بسبب عدم وجود تهوية كافية .