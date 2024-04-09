نصائح غذائية للحفاظ على الصحة في عيد الفطر

كتبت أسماء نصار

وضعت الدكتورة منال عز الدين الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح عدد من النصائح الغذائية للحفاظ على الصحة في عيد الفطر.

وكانت النصائح كالتالى:

1-الاعتدال في الكميات المتناولة من الكحك والبسكويت والغريبة بحيث لا تزيد عن 3-4 قطع في اليوم.

2- لا يجب تناول الكحك والبسكويت على معده خاليه حتى لا يرتفع مؤشر السكر في الجسم بشكل مفاجئ .يفضل تناول الكحك والبسكويت بين الوجبات كما لا يفضل التناول ليلا.

3- يراعى تناول المشروبات الصحية مثل الينسون والنعناع وعصير البرتقال والليمون والشاي الأخضر والكركديه والتمر هندي وتجنب شرب المياه الغازية لما تسببه من عسر هضم وارتفاع في مؤشر السكر في الجسم.

4-يقبل الكثيرون على تناول الأسماك المملحة خلال أيام العيد دون الاخذ في الاعتبار تأثيرها على ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل بالجسم نظرا لارتفاع محتواها من الملح و بعض الأسماك المملحة مثل (الفسيخ) قد تسبب التسمم الغذائي لاحتوائها على أنواع خطيره من البكتريا.

5- ينصح بتجنب الفسيخ تماما وفى حاله تناول الرنجة ينصح بزيادة المتناول معها من الخضروات الورقية والبصل والليمون ويمكن اضافه الطحينة لتقليل من تأثير الملح والاهتمام بشرب الماء والمشروبات الصحية السابق ذكرها.

6- لا مانع من تناول المسليات الصحية مثل الترمس والفشار

7- الاهتمام بتناول فاكهه الموسم وشرب الماء

8- يجب تناول الطعام ببط وعدم النوم بعد تناول الاكل مباشره

9- ممارسه الرياضة قدر الإمكان لمده نصف ساعة في اليوم

10- يجب الاخذ في الاعتبار ان زيادة المتناول من حلوي عيد الفطر تودي الى السمنة وتراكم دهون الكبد وزيادة الدهون في الدم مما يوثر سلبا على صحة القلب والشرايين لذلك يجب مراعاة الكميات المتناولة.