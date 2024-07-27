تطوير المحاور المرورية المؤدية للمتحف المصرى الكبير.. تفاصيل

كتبت – مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2022/2023، والتي شهدت إدراج العديد من مشروعات الرصف والتطوير ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المرورية، مما ساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير شبكة الطرق واستحداث ساحات انتظار ومواقف سرفيس حضارية ونقاط خدمية وترفيهية، باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وعن آخر تطورات العمل بمشروع توسعة وتطوير طريق المنصورية بمركز ومدينة كرداسة، قال مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، إنه جار استكمال أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية بمركز ومدينة كرداسة بمعدلات تنفيذ عالية للانتهاء من أعمال المشروع في أقرب وقت ممكن لما سيحققه من سيولة مرورية كبيرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروع تطوير طريق المنصورية ينفذ بطول 7كم بدءا من أسفل الطريق الدائري بكفر غطاطي حتى الطريق الأبيض، ويستهدف خدمة الطريق الأبيض ومحور 26 يوليو الجديد، إلى جانب تسهيل حركة تنقل المواطنين في مناطق (رشاح عبد الله، وناهيا، وبنى مجدول، ومنطقة كفر حكيم، بالإضافة إلى مناطق كرداسة، وأبو رواش، وبرك الخيام).

وأشار إلى أن المشروع يستهدف إنشاء ممشى سياحي بطول مسافة التطوير، واستكمال أعمال التطوير والرصف بداية من محور المهندس شريف إسماعيل "الطريق الأبيض" وحتى طريق الصليبة بطول 5كم باتجاه منشأة القناطر والطريق الصحراوي.

وأكد المصدر بدء استكمال توسعة وتطوير ورصف طريق المنصورية بكرداسة بدءا من محور 26 يوليو باتجاه منطقة الصليبة، مشيرا أنه تم البدء في أعمال "دمك" طبقات الردم بالطريق لاستكمال أعمال التطوير والرصف بالقطاع، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

وأشار إلى أن محافظ الجيزة وجه مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بالقطاعات المتبقية من الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة، وذلك بالتزامن مع استكمال مشروع الممشى السياحي والمظهر الجمالى على جسر ترعة المنصورية.

وأكد تشديد محافظ الجيزة على رئيس مدينة كرداسة بالتنسيق مع إدارة المرور لمنع الانتظار الخاطئ لسيارات النقل علي جانبي الطريق لعدم إعاقة الحركة المرورية مع رفع أى مخلفات أو نواتج للأعمال أولاً بأول للحفاظ على الشكل الحضاري للمنطقة.

وفيما يخص طريق طراد النيل، أكد المصدر انتهاء أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق طراد النيل بطول 2.5كم تقريبا، وذلك بداية من مركز ومدينة أوسيم وحتى حدود مركز منشأة القناطر.

وأشار المصدر في تصريحاته إلى أن طريق طراد النيل يعد واحدا من أهم الطرق التي شهدت أعمال تطوير شاملة في مركز ومدينة أوسيم تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خاصة وأنه يعد من أهم الطرق الحيوية والرئيسية في المحافظة، والطريق الوحيد الذي يربط بين مركز ومدينة أوسيم ومركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك بداية من قرية برطس وحتى قرية المناشي، مما يجعله يشهد كثافات مرورية عالية طوال اليوم لأهميته البالغة لدى الأهالي في قرى المركزين.

وأوضح أن أعمال التطوير استهدفت إضافة حارتين مروريتين للطريق، ليصبح إجمالى عدد حاراته بعد انتهاء أعمال التطوير 4 حارات مرورية، ورصف الطريق وتزويده بأرصفة مشاة وأعمدة إنارة وجزيرة وسطى بطول الطريق، وذلك لخدمة 6 قرى ريفية، وهي قرى سقيل، وبرطس، وبشتيل، والمناشي، ومناشي البلد، والبراجيل، واستيعاب الحركة المرورية الكبيرة بذلك القطاع.

وأكد أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وجه رئيس مركز ومدينة أوسيم ببحث مخطط لتطوير المنطقة الواقعة بتقاطع طريق طراد النيل ومدخل قرية برطس، وذلك لتوفير موقف سرفيس لمنع التكدسات بتلك النقطة الحيوية والتى تشهد كثافات مرورية على مدار اليوم بالإضافة إلى إقامة سوق حضاري لاستيعاب الباعة الجائلين والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين خلال عبورهم لمزلقان السكة الحديد بقرية برطس.

وتواصل المحافظة أعمال التطوير بقطاعات ترعة وطريق المريوطية بداية من تقاطعها مع شارع الملك فيصل وحتى كوبرى المنشية، وذلك في ضوء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعديد من المحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.

كما تواصل المحافظة أعمال التوسعة الخاصة بكوبرى الشيشيني وفلفلة وأعمال المخطط المروري الشامل عند تقاطعها مع الطريق الدائرى وأعمال تحويلات عدد من المرافق المتعارضة مع الأعمال بالقطاعات المشار إليها.