تسريب نفطى قبالة سواحل الفلبين بعد غرق ناقلة بسبب إعصار "جايمى"

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

أعلن خفر السواحل الفلبيني، وقوع تسريب نفطى في سواحل البلاد، بعد غرق ناقلة نفط نتيجة للظروف المناخية السيئة مرتبطة بإعصار "جايمي".

وقال في بيان نشرته وسائل إعلام فلبينية اليوم السبت، إن غرق السفينة MT Terra Nova، أدى إلى وفاة أحد أفراد طاقمها البحري، مؤكدا الاستجابة للتسرب النفطي الجارية في المياه القريبة من "ليماي باتان".

أفاد المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني، العميد البحري أرماندو باليلو، أن أفراد حماية البيئة البحرية (MEP) التابعين لخفر السواحل يقومون بشكل نشط بوضع مشتتات النفط وجمع النفط المسرب في المنطقة المحيطة.

وأدى الإعصار جايمي إلى إجلاء نحو 300 ألف شخص وتعليق حركة وسائل النقل في شرق وجنوب الصين، حيث تسبب الجمعة في اضطرابات كبيرة، وفقاً لوسائل إعلام رسمية.

وأدى هذا الإعصار إلى سقوط خمسة قتلى في جزيرة تايوان المجاورة.

ويعد جايمي أعنف إعصار ضرب أراضي الجزيرة منذ ثماني سنوات، مع رياح بلغت سرعتها 190 كلم/ساعة.

وحوّل الإعصار مجاري مياه في مدينة كاوشيونغ، ثاني كبرى المدن التايوانية بعد تايبيه، إلى أنهار حقيقية.

كما أدى الإعصار جايمي إلى تفاقم تساقط الأمطار الموسمية في الفلبين مسفراً عن فيضانات وانزلاقات تربة تسبّبت بمقتل 20 شخصًا.