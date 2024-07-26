مصرع 30 شخصا جراء الإعصار جايمى فى الفلبين

مانيلا (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الفلبينية اليوم الجمعة، أن 30 شخصا لقوا مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية الناجمة عن الإعصار جايمى الذى ضرب بعض المناطق فى البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الإعصار تسبب في إغلاق المكاتب الحكومية وتعليق الدراسة وإلغاء أكثر من 100 رحلة جوية داخلية ودولية، فضلا عن انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأشخاص.. مشيرة إلى أن بعض مراكز التسوق والكنائس قامت بتوفير مأوى مؤقت للأشخاص المتضررين.

وكانت السلطات الفلبينية قد أعلنت حالة الكوارث بسبب الإعصار "جايمي" في العاصمة "مانيلا وخمس مقاطعات في البلاد وهي "أورينتال مندورو" و"باتانجاس" و"كافيت" و"باتان" بالإضافة إلى "بولاكان"، وهذا الإعلان من شأنه تسهيل الإفراج الفوري عن أموال الطوارىء وتثبيت أسعار السلع الأساسية.