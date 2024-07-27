انطلاق حملة مكبرة للنظافة العامة بمراكز ومدن أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

انطلقت اليوم، حملات مكبرة للنظافة العامة بكافة مراكز ومدن محافظة أسوان، بإشراف اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بهدف القضاء على كافة كميات القمامة والمخلفات والتراكمات أولاً بأول.

وأكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن الفترة الحالية تشهد تكاتف وتضافر كافة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد لنجاح منظومة النظافة الجديدة التي يتم تنفيذها بأفكار غير نمطية لتحقيق أهدافها المرجوة من خلال تجهيز وإصطفاف جميع المعدات والعمال المشاركين في الحملات، ويتم توزيعهم على قطاعات فى كل مركز ومدينة للعمل على مدار اليوم في الفترة الصباحية والمسائية لتنفيذ أعمال الجرد والكنس وجمع المخلفات من الصناديق والشوارع الرئيسية والفرعية ورفع التراكمات وإزالة مخلفات الحدائق والأشجار والمحلات التجارية والورش والمخلفات المنزلية، ورش المياه، ثم رفعها للمحطات الوسيطة والمدفن المحكوم لتحسين البيئة المحيطة وللتخلص الآمن من القمامة على الوجه الأكمل.

وناشد محافظ أسوان، المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية مع هذه الجهود، والحد من السلوكيات السلبية لإظهار الوجه الحضارى والجمالى ولخلق متنفس حيوى وصحى وبيئى يصب فى صالح المواطنين، وأيضاً الزائرين من المصريين والأفواج السياحية.



سيارات حديثة لرفع القمامة



معدات النظافة



جانب من حملات النظافة



جهود عمال النظافة



جانب من جهود النظافة