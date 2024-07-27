انطلاق امتحانات الدور الثانى لطلاب صفوف النقل بالغربية اليوم

الغربية مصطفى عادل

أعلن المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عن انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب النقل حتي الصف الثاني الاعدادي غدا السبت داخل المدارس على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

وأوضح لـ "اليوم السابع"، أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي سيبدؤون امتحانات الدور الثاني يوم الأحد 28 يوليو، وفقا للجداول المعلنة بالمدارس، حسب المواد التي سيؤدي الطلاب الامتحانات فيها.

وأشار أن امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني ستنطلق الأسبوع الأول من شهر اغسطس المقبل، موضحاً أن هناك تعليمات مشددة بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، والبعد عن الغموض والالتزام بالمنهج الدراسى.

وأضاف أن هناك تنسيق مع المحليات لرفع الاشغالات من محيط المدارس التي سيجري فيها الامتحانات، وتم التنبيه أيضا على توفير المناخ المناسب للطلاب، وتوافر التهوية اللازمة في الفصول لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح " حسن" أنه سيتم البدء في تصحيح الاجابات في نفس يوم امتحان المادة للانتهاء من أعمال التصحيح فور الانتهاء من الامتحانات.