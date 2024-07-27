انتشال جثمان شاب غرق بشاطئ فى العجمى بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، مدعومة بغطاسين متطوعين من انتشال جثمان الشاب معاذ محمد راشد، الذي لقي مصرعه غرقًا أثناء نزول البحر بشاطئ هدير بحي العجمي ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية كانت عندما قسم شرطة الدخيلة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد غرق شاب أثناء نزول البحر بشاطئ هدير شارع 8 بحي العجمي غربي المحافظة وعدم ظهور الجثمان.

وعلي انتقل ضباط قسم الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص غرق شاب يدعى معاذ محمد راشد أبو جبل، 17 سنة، أثناء نزول البحر بالشاطئ المشار إليه.

وأوضح إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، أنه جرى العثور على جثمان الشاب طافيًا على سطح المياه وانتشاله ونقل بسيارة الإسعاف إلى المشرحة.