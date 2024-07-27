محافظ الغربية يتابع الحملة التفتيشية على المخابز ويحرر 41 محضر نقص أوزان

الغربية - مصطفى عادل

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن تقديم رغيف خبز بمواصفات جيده للمواطنين، أمانة ومن لا يحمل هذه الأمانة، فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضده وضد كل من تسول له نفسه، بالتلاعب بالخبز المدعم، موجها تحذيرات شديدة اللهجة للأفران بتحسين أدائها وضبط عملية بيع الخبز وتحسين جودته وتوفير رغيف عيش مطابق للمواصفات للمواطنين بجميع المخابز.

وأشار المحافظ إلى بذل كافة الجهود والعمل لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين، مؤكدا علي ضرورة العمل لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن، مشيرا الى استمرار الجولات بشكل مفاجئ على المخابز البلدية لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة حتى يشعر المواطن بالتغيير الإيجابي في جودة الخبز.

جاء ذلك خلال متابعة نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة في الساعات المبكرة من اليوم على المخابز البلدية بقرى سندسيس ونمرة البصل وعزبة الستين بمركز المحلة ومنطقة الزراعة والسكة الوسطى و طريق دمرو وأبو راضي والتي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً ، والتي جاءت استجابة فورية لمطالب المواطنين بمركز ومدينة المحلة وتمكنت الحملة من تحرير41 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة.

وتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير محضر نقص وزن 19 جرام بمخبز بقرية سندسيس ومخبز آخر بالقرية نفسها نقص وزن 19 جرام، وفي قرية نمرة البصل تم تحرير محضر نقص وزن 19 جرام ومخبز اخر نقص وزن 9 جرام، وانتقلت الحملات بعد ذلك لمدينة المحلة فتم تحرير محضر لمخبز بالزراعة نقص وزن 27 جرام ومحضر لمخبز بالسكة الوسطى نقص وزن 15 جرام، كما تم تحرير محضر لمخبز بناحية طريق دمرو مدينة المحلة نقص وزن 8 جرام، ومخبز مغلق بمنطقة أبو راضى.

كما تمكنت مديرية الصحة من تحرير 11 محضر مخالفة القرار رقم 96 نقص اشتراطات صحية و11 محضر عدم وجود شهادة صحية، كما قامت هيئة سلامة الغذاء من تحرير عدد 11 محضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء.

وأِشار اللواء اشرف الجندي ان رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي، مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين، المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها.