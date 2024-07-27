اليوم السابع
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الكنيسة تودع رجل الأعمال فريد حبيب عن عمر يناهز 92 عاماً

السبت، 27 يوليو 2024 12:49 ص
الكنيسة تودع رجل الأعمال فريد حبيب عن عمر يناهز 92 عاماً الكنيسة تودع رجل الأعمال فريد حبيب
كتب - محمد الأحمدى

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ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأرخن المبارك رجل الأعمال فريد حبيب الذي توفى اليوم، عن عمر بلغ 92 سنة، بعد حياة حافلة بالعطاء للوطن والمجتمع والكنيسة، حيث استطاع من خلال الشركات والمستشفى التي أنشأها والمؤسسات الخيرية التي أسسها أن يخدم الكل خدمة حقيقية وصادقة، وخفف أوجاع المرضى والمتألمين.

وأكدت الكنيسة فى بيانها إنه وبالإجمال كان عونًا وسندًا ومصدر أمان لكثيرين من أبناء الوطن. وتابعت: لقد حقق الأرخن المتنيح بحياته قول السيد المسيح: "لأَنِّي جُعْتُ فَأَطْعَمْتُمُونِي. عَطِشْتُ فَسَقَيْتُمُونِي. كُنْتُ غَرِيبًا فَآوَيْتُمُونِي. عُرْيَانًا فَكَسَوْتُمُونِي. مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبُوسًا فَأَتَيْتُمْ إِلَيَّ" (مت ٢٥: ٣٥ - ٣٦). لذا نثق أنه سيسمع مع جماعة الأبرار الصوت الإلهي الممتلئ فرحًا: "تَعَالَوْا يَا مُبَارَكِي أَبِي، رِثُوا الْمَلَكُوتَ الْمُعَدَّ لَكُمْ مُنْذُ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ" (مت ٢٥: ٣٤). وقدمت الكنيسة خالص العزاء لأسرته المباركة، ولمحبيه وتلاميذه وكافة من عملوا معه.

الكنيسة تودع رجل الأعمال فريد حبيب عن عمر يناهز 92 عاما
الكنيسة تودع رجل الأعمال فريد حبيب عن عمر يناهز 92 عاما






الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

فريد حبيب

رجل الاعمال فريد حبيب




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