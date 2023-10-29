رئيس كيما: اهتمام الدولة بتوطين الصناعة ينعش الاقتصاد الفترة المقبلة

كتب عبد الحليم سالم

أكد عبد المجيد حجازى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماوية كيما، أن اهتمام الدول المصرية بملف توطين الصناعة والحرص بشدة على إحلال الواردات بصناعة محلية يساهم بشكل سريع فى انعاش الاقتصاد وتدعميه وتحفيف الطلب على العملة الصعبة بصفة عامة.

أضاف حجازى لـ"اليوم السابع" أن كيما حرصت على المشاركة فى الملتقى والمعرض الدولى الثانى للتصنيع، الذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرصا على إبراز ما تمتلكه المصانع الوطنية مصانع قطاع الأعمال العام من إمكانيات كبيرة، خاصة فى صناعة الأسمدة، التى باتت مصر فى مصاف الدول الأوائل فيها إنتاجا وتصديرا ولا سيما فى ظل الاهتمام الكبير من الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام.

فى سياق آخر وفى بيان للبورصة كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، إنه لم يرد إليها أى بيانات أو معلومات حول اعتزام الحكومة توظيف حصيلة بيع 30% من أسهم شركة الشرقية للدخان لتطوير مصانع الأسمدة ومصنع كيما القديم فى أسوان.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان (تخطط الحكومة لتوظيف حصيلة بيع 30% من أسهم شركة الشرقية للدخان إيسترن كومبانى بقيمة 650 مليون دولار لتطوير بعض مصانع الأسمدة، وتطوير مصنع كيما القديم فى أسوان).

وأظهرت المؤشرات المالية "المعدلة" لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، خلال العام المالى الماضى 2022- 2023، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 77%، على أساس سنوى، حيث حققت أرباحاً بلغت 1.15 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 651.48 مليون جنيه فى العام المالى السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالى الماضى إلى 6.61 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.44 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.