السيطرة على حريق بمخزن تابع لشركة أدوية خاصة بسوهاج دون إصابات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بمخزن تابع لشركة أدوية خاصة، بدائرة قسم سوهاج الجديدة، دون حدوث إصابات أوخسائر في الأرواح.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة، يفيد بنشوب حريق بمخزن تابع لشركة الأدوية وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث شرطة سوهاج الجديدة، بنشوب حريق بمخزن تابع لشركة خاصة للأدوية، حيث تبين نشوب حريق محدود بمخزن بالطابق الأرضي بمبني مكون من ثلاثة طوابق تابع للشركة، وتم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

لم ينتج عــن ذلك ثمة إصابات، وإنحصرت التلفيات إحتراق " 4 " كرتونة أدوية مختلفة الأنواع.

وبسؤال المدعو أحمد م ا ع30 سنة صيدلي "مدير المخزن" ومقيم مركز جزيرة شندويل بمضمون ما سبق، أضاف أن سبب الحريق ماس كهربائي بتوصيلات المخزن، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة لعامة التي تولت التحقيق.