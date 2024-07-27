البحوث الإسلامية يعلن فائزى مسابقة "إعجاز القرآن الكريم والسنة بالعلوم السياسية"

كتب لؤى على

أعلنت لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بمجمع البحوث الإسلامية، عن أسماء الفائزين بالمسابقة العالمية التي نظمتها اللجنة لعام 2023-2024م، والتي عقدت هذا العام في موضوع: (إعجاز القرآن الكريم والسنة في العلوم السياسية)؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بعقد المسابقات التي تثري الجوانب العلمية وتشجع طلاب العلم على القراءة والبحث.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن المسابقة تأتي ضمن أنشطة المجمع ولجانه العلمية المتنوعة، حيث تؤدي هذه المسابقات دورًا مهمًا في تشجيع الباحثين على القراءة والاطلاع وإثراء معارفهم المختلفة، مضيفًا أن البحوث المقدمة استهدفت الكشف عن إعجاز القرآن الكريم والسنة في العلوم السياسية.

أضاف عياد أن الجوائز الثلاث الأولى الأصلية فاز بها كل من: أمنية يوسف محمد عبد الخالق، خالد أحمد عبد السلام الهندي، عبير فاروق عبد العزيز متولي، كما فاز بالجوائز التقديرية كل من: جميل أبو العباس زكير بكري، محمد عبد الرازق خضر، محمد ضاحي عبد الرؤوف، السيد علي أحمد علي الصوري، أيمن محمود خميس عبد الله، موضحًا أن الجوائز التشجيعية فاز بها كل من: سليمان علي سليمان بدير، محروس عبد السلام سعداوي مصطفى، حمدي عبد العزيز محمود كريم، صابر علي عبد الحليم مصطفى، محمد محمد رجب.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة خلال الفترة المقبلة عن موعد الاحتفال بالفائزين وتسليمهم شهادات التقدير والجوائز المالية المقررة لهم.