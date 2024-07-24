اليوم السابع
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“البحوث الإسلامية”: دور ثان الثلاثاء لمن تخلفوا عن حضور اختبارات مسابقة الابتعاث

الأربعاء، 24 يوليو 2024 04:56 م
“البحوث الإسلامية”: دور ثان الثلاثاء لمن تخلفوا عن حضور اختبارات مسابقة الابتعاث مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على

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أعلن مجمع البحوث الإسلامية  بالأزهر الشريف عن تحديد موعد الاختبار التحريري للمتقدمين الذين تخلفوا عن حضور اختبار مسابقة الابتعاث العام لعام 2024م؛ وذلك  يوم الثلاثاء القادم الموافق 30 يوليو 2024م الساعة (1) الواحدة ظهرا بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالدراسة.

وكان المجمع قد عقد الاختبارات التحريرية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، كمرحلة أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف، ويمكن الاستعلام عن الاسم ورقم اللجنة بالدخول على بوابة الأزهر بالرقم القومي ورقم السجل، مع ضرورة التواجد بمقر الامتحان في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولن يسمح بدخول الاختبار بعد الساعة الواحدة، كما لن يسمح للسادة معلمي اللغة العربية والشرعية والقراءات والسادة الوعاظ بدخول الاختبار إلا بالزي الأزهري الرسمي.اضغط هنا

 







اختبار الابتعاث

الازهر الشريف

مجمع البحوث الاسلامية



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