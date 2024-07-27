البحث عن جثمان شاب غرق بأحد شواطئ العجمي فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة العجمي غرب محافظة الإسكندرية، مصرع شاب غرقًا أثناء نزول البحر بشاطئ هدير بحي العجمي غربي الإسكندرية، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن الجثمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية كانت عندما تلقي قسم شرطة الدخيلة، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد غرق شاب أثناء نزول البحر بشاطئ بشارع 8 بحي العجمي غربي المحافظة وعدم ظهور الجثمان.

وعلي الفور انتقل ضباط قسم الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص غرق شاب يدعى "معاذ محمد راشد أبو جبل"، 17 سنة، أثناء نزول البحر بالشاطئ في العجمي .

ومن جانبه، أوضح إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، أنه سيجرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب المفقود، مع استمرار أعمال البحث بمكان الواقعة والمناطق المجاورة.