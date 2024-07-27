اليوم السابع
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ازاى تحصل على دعم لمشروعك الصناعى من مبادرة "ابدأ".. إنفوجراف

السبت، 27 يوليو 2024 04:29 م
ازاى تحصل على دعم لمشروعك الصناعى من مبادرة "ابدأ".. إنفوجراف ابدأ
كتبت أمانى سمير

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تعرف علي بعض المعلومات التي تهم المصنعين والمستثمرين قبل التقديم للحصول على دعم مشروعك الصناعي من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة " ابدأ " وهي كالآتي :

أولا : من الضروري إرفاق دراسة الجدوي الخاصة بالمشروع عند التواصل مع الصفحة الرسمية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة " أبدأ " .

ثانيا : المبادرة جهة غير تمويلية ولكن تقدم تسهيلات للمستثمرين والدعم والتوجيه للشركات وذلك لتطوير الصناعات وتعزيز التنمية الصناعية في مصر

ثالثا : لضمان تسريع إنهاء الإجراءات يجب أن يكون قد تقدم صاحب الطلب بالفعل للجهة المعنية التي يرغب التعامل معها  .

 

ابدا
ابدا

 







ابدأ

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