اليوم السابع
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ارتفاع عدد ضحايا العدوان على مدرسة السيدة خديجة فى دير البلح إلى 17 شهيدا

السبت، 27 يوليو 2024 12:32 م
ارتفاع عدد ضحايا العدوان على مدرسة السيدة خديجة فى دير البلح إلى 17 شهيدا قصف دير البلح بقطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على مدرسة "السيدة خديجة" في دير البلح وسط قطاع غزة إلى 17 شهيدا حتى الآن.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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