اجراء 3211 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أشرفت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية، علي إجراء عدد 3211 عملية قلب مجاناً لجميع الأعمار، قامت بها جمعية الأرومان، والتى شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية للمرضى الغير قادرين بقرى ونجوع محافظة الشرقية.

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الشرقية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

واكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة، منوهًا أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز محافظة الشرقية (مركز ابو حماد – مركز أبوكبير – مركز الابراهيمية – مركز الحسينية- مركز اولاد صقر – مركز بلبيس – مركز ديرب نجم – مركز فاقوس – مركز كفرصقر – مركز منيا القمح – مركز مشتول السوق – مركز ههيا) .

مشيرًا إلى أنه وفى سبيل تقديم الجمعية لافضل خدمة طبية ممكنه لمرضى القلب غير القادرين تعاقدت مع أفضل المؤسسات الطبية العاملة في هذا المجال في مصر واستعانت بافضل الخبرات المصرية من أطباء القلب فضلاً عن استقدامها لاشهر خبراء جراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب في العالم وهو ما اثمر انقاذ حياة عشرات الالاف من مرضى القلب من الأطفال والكبار على مدار السنوات الماضية.

وأختتم شعبان، أن الأورمان انتهت وحتى الآن من إجراء عدد 55900 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلب علاجية لغير القادرين بالمجان تماما .