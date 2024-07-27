اليوم السابع
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إعلام فلسطينى: 10 شهداء فى غارات للاحتلال على خان يونس جنوب غزة

السبت، 27 يوليو 2024 10:29 ص
إعلام فلسطينى: 10 شهداء فى غارات للاحتلال على خان يونس جنوب غزة قصف خان يونس فى غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني، بسقوط 10 شهداء وعدد من المصابين في غارات للاحتلال على بلدة عبسان شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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