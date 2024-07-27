إعدام 845 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وتحرير 252 محضر للمخالفين بدمياط

دمياط معتز الشربيني

تلقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تقريرًا حول جهود الحملات المُنفذة لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتفتيش على المنشآت الغذائية ، حيث شهدت الفترة الماضية حملات مكثفة جاءت فى إطار الجهود المستمرة للمحافظة، والجهات المعنية لمتابعة تلك المنظومة بشكل دورى .

وفى هذا السياق، أشار البيان إلى أنه تم تنفيذ حملات متتالية الأسبوع الماضى جاءت بنطاق مدن دمياط ورأس البر والسرو والروضة وميت أبو غالب ، تم تنفيذها بالشراكة بين عدد من الجهات كما تم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث أسفرت هذه الحملات عن ضبط وإعدام 172كجم و 65 لتر مواد غذائية متنوعة لتغير خواصها، وتحرير 76 محضر لرصد مخالفات متعددة لعدم التزام المنشآت الغذائية باشتراطات النظافة وعدم الإعلان عن أسعار السلع وكذلك عدم وجود شهادات صحية وعدم وجود ترخيص .

وتضمن البيان أيضًا، أبرز جهود الحملات التى شنتها إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري فى إطار منظومة المتابعة لهذا الملف، حيث أسفرت عن ضبط واعدام 673 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، و تم تحرير 176 محضر للمخالفين، علاوة على ضبط مخبز للتعرف فى عدد 3 شكائر من الدقيق بوزن 150 كجم و التحفظ على عدد 34 عبوات قشطة بإجمالى وزن 510 كجم لتغير خواصها وإرسال عينة للمعمل المشترك لتحليلها، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات .

وأكد الدكتور أيمن الشهابى، على ضرورة استمرار تلك الجهود للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة بالأسواق والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع ، كما أشار الى أهمية تلك الحملات للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة بالأسواق والمنشآت الغذائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



