إعادة تدوير خامات البيئة لتصبح لوحات فنية في تربية نوعية بكفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

تعددت أوجه استغلال خامات البيئة والمخلفات في المنازل والشوارع، وإعادة تشكيلها بالاستفادة منها، وتصميم لوحات فنية وجمالية مبدعة، بأيدي طالبات كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، وخلال رؤيتك للوحات الطلاب والطالبات، لا تصدق أن تلك اللوحات المعبرة عن الطبيعة والحضارة الفرعونية، والفتيات والفلاحات في الحقول والعمل، وغيرهم من اللوحات، كانت مجرد أوراق وكراتين ملقاة على الأرض، أو أقمشة بالية.

وشارك في تصميم اللوحات طالبات وطلاب كلية التربية النوعية، هاجر عصام خير، وحسناء فتح الله قطب، ومحمد أحمد طلحه، وعلام محمد عبدالباسط، وأحمد رجب جعفر، وأماني محمد إبراهيم محمد، وأسماء محمد الدسوقي، وشهد مسعود خميس، وبسملة بدوي الخياط، وأحمد عكاشة أحمد، وهاجر جمال، وأميرة ممدوح عمران، وهبه الله طارق مصباح، وأسماء محمد الدسوقى، وشهد احمد رجب، ورغد سامح بكرى، وروان ايمن رفعت، وملك شريف، وايمان محمد الخطاب، ومحمد هشام ثابت، وأمانى محمد، أيه عوض أحمد غازي، واسراء مصطفى عبدالعزيز طواله، واسيل زين بسيوني ابو اليزيد، وحبيبه عماد ابراهيم ابراهيم شيحا، ورانا فهمي عبدالمنعم مصطفى، وشهد عبدالرازق يوسف الجلمة، ورغد سامح بكري، وشهد يوسف المصري، ونور ياسر، وملك وليد قدري، وشهد فتح الله محمد عبدالله خطاب، وشهد مسعود خميس، اسماء ياسر عبدالعظيم، وحبيبه مرشدي ذكي السيد، والاء خميس الخضرجي، والاء عادل محمد علي الدويك، وأحمد عكاشه محمد، وشاهندا السيد عبدالرازق، وأيه العربي فهمي هدوه، ونوران خالد محمد، ومها جمال عبدالحميد، وإسراء محمد عبدالفتاح القصاص.

وأكدت الدكتورة إكرام عبد الحميد دياب، بكلية التربية النوعية بكفر الشيخ، طالبات وطلاب الفرقة الأولى بكلية التربية النوعية، استخدموا خامات البيئة من أوراق وأقمشة قديمة، وأوراق الكراتين، وتمكنت الطالبات من تصميم لوحات معبرة عن مناظر طبيعية، وعن المشروعات المتعددة، إضافة رسومات معبرة عن الطيور والحيوانات، بتوجيهات الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة نجلاء الأشرف، عميد كلية التربية النوعية.

وأضافت الدكتورة إكرام دياب، هدفنا الحد من تلوث البيئة، باستخدام خامات البيئة، ومن الطالبات من ينبش في القمامة، لإختيار ما يصلح لإستخدامه، لإعادة تدويره، وتصميم لوحات ، باستخدام الورق، وعمل عجائن من كراتين البيض ونضعها في المياه ونضيف لها غراء أبيض، وتتحول العجينة، ويصمم بها لوحات عجائن، وكأنها نحت، وتم إدخال خامات مثل الخرز ومخلفات قماش وزلط ويتم تلوينه وفضلات قماش، وورق السلوفان.

وأكدت إكرام دياب، استخدام كراتين البيض والورق وسلك، وتصميم لوحات متعددة، تعبيراً عن الفن السريالي والتجريدي والتكعيبي، ويتم استخدام عجينة الورق من مخلفات الورق وكراتين البيض القديمة وعجينة المناديل القديمة، وتبدأ بعدها مرحلة تشكيل العجينة، ويمكن استخدام القطن والشاش،و الخرز وتصميم لوحات معبرة عن الشخصيات وعن البيئة.



لوحات فنية بأيدي الطالبات



لوحات جمتالية من مخلفات البيئة



محافظ كفر الشيخ يطلع على اللوحات الفنية



لوحات تعبر عن الشخصيات المتعددة



لقاء اليوم السابع بالطلاب والطالبات



لقاء اليوم السابع بالطلاب



جانب من اللوحات الفنية للطالبات



لقاء اليوم السابع بالطالبات



تعدد اللوحات الفنية للطلاب والطالبات



تعدد اللوحات الفنية من مخلفات البيئة