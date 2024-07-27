إصابة 3 من الجيش الهندي جراء مواجهات مع مسلحين في إقليم كشمير

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أصيب ثلاثة من أفراد الجيش الهندي إثر اندلاع مواجهات اليوم السبت، مع مسلحين على طول خط السيطرة في مقاطعة "كوبوارا" بولاية "جامو وكشمير" الهندية.



وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن مسلحا واحدا لقي حتفه أيضا خلال هذه المواجهات والتي تعد الثالثة في إقليم كشمير خلال أسبوع.



يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطرين، شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".