53 ندوة علمية في مساجد شمال سيناء تحت عنوان "نعمة الماء"

شمال سيناء - محمد حسين

نظمت مديرية أوقاف شمال سيناء 53 ندوة علمية تحت عنوان "نعمة الماء وتعظيم الاستفادة منها" في جميع الإدارات الفرعية بمراكز المحافظة.

خلال هذه الندوات، تناول المحاضرون أهمية الماء في حياة الإنسان، وركزوا على دعوة الإسلام للحفاظ على الماء وعدم الإسراف فيه. كما تطرقوا إلى تأثير الذنوب والمعاصي على حجب نعمة الماء، مؤكدين على أهمية فعل الخير لتحقيق النجاح والفلاح.

أوضح المحاضرون أن الماء هو نعمة عظيمة تتطلب الشكر، وأن شكر الله على نعمة الماء لا يقتصر على اللسان فقط، بل يشمل حسن التصرف فيه وحسن استغلاله، والاقتصاد في استخدامه. وأشاروا إلى أن أي إسراف في استعمال الماء يعد تصرفًا سيئًا وسلوكًا غير حميد.

تأتي هذه الندوات ضمن برنامج وزارة الأوقاف "مجالس العلم والذكر"، الذي يهدف إلى عقد 2780 ندوة علمية دعوية على مستوى المديريات الإقليمية تحت عنوان "نعمة الماء وتعظيم الاستفادة منها".

وفي إطار تكثيف وزارة الأوقاف جهودها في خدمة القرآن الكريم، تواصل عقد مقرأة الفجر بالمساجد الكبرى بمديرية أوقاف شمال سيناء.