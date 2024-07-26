35 ألفا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى وسط إجراءات مشددة من قوات الاحتلال

وكالات الأنباء

أدى آلاف المواطنين صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك، فى ظل الإجراءات العسكرية المشددة التى تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلى على الوصول إلى المسجد.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "نحو 35 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى"، فى ظل إجراءات الاحتلال المشددة على أبواب المسجد ومنع عدد من المصلين من الدخول.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نشرت حواجزها في البلدة القديمة وعند باب الأسباط تزامنا مع توافد المواطنين لأداء الصلاة، ومنعت عددا من الشبان من الدخول إلى المسجد الأقصى، واعتدت عليهم بالضرب بالهراوات، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وأشارت المصادر إلى إصابة أحد المصلين، يحمل الجنسية الأجنبية، بجروح في الرأس بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالهراوات، بالإضافة إلى الاعتداء على صحفيين وإعاقة عملهما.

وأدى عدد من المواطنين الصلاة فى ساحة الغزالي قرب باب الأسباط وفي أماكن مختلفة فى محيط البلدة القديمة، بعد منعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، فى أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، وتمنع أحيانا المواطنين من القدس المحتلة أو الفلسطينيين من أراضي الـ48 من الدخول إلى المسجد لأداء الصلاة. كما تحرم عشرات الآلاف من المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الدخول إلى القدس عبر حواجزها العسكرية المحيطة بالمدينة، ما أدى إلى انخفاض أعداد المصلين.