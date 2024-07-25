مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال

وكالات الأنباء

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأدى مستوطنون صلوات تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين دخلوا بأكثر من مجموعة وأن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر مئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

من جانب اخر نصبت قوات الاحتلال الاسرائيلى، اليوم الخميس، حاجزا، عند مدخل طولكرم الجنوبى.

وذكرت مصادر محلية،حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال أقامت الحاجز على طريق جسر جبارة الواصل بين محافظتى طولكرم وقلقيلية، وهو المدخل الجنوبي للمدينة.

ومنع جنود الاحتلال المركبات من المرور من كلا الاتجاهين، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة بالمكان.

وفى الوقت ذاته، أغلقت قوات الاحتلال حاجز عناب العسكري شرق محافظة طولكرم، ومنعت المركبات من المرور، من كلا الاتجاهين.

واقتحمت عدد من آليات الاحتلال بلدة كفر جمال جنوب طولكرم، وجابت شوارعها الرئيسية، في الوقت الذي كثّفت دورياتها على طرقات قرى وبلدات الكفريات جنوب المحافظة، التى تصلها بمحافظة قلقيلية.