13 من علماء الأزهر والأوقاف والإفتاء يلقون خطبة الجمعة بمساجد شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

يشهد 13 مسجدا بشمال سيناء اليوم إلقاء علماء من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء خطبة الجمعة، حيث قال الشيخ محمود مرزوق، مدير أوقاف شمال سيناء، أن العلماء هم وفد قافلة أسبوعية تنظم تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وهىي قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية تستقبلها محافظة شمال سيناء في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين المؤسسات الدينية الثلاث.

أشار إلى انه يشارك في هذه القافلة ثلاثة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنان من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية. وتأتي هذه القافلة بهدف تعزيز الوعي الديني ونشر قيم الوسطية والاعتدال.



والمشاركون فى القافلة الدكتور أحمد ربيع أحمد السيد، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة، ويلقى خطبة الجمعة بمسجد السيدة فاطمة الزهراء (رضى الله عنها) - الجورة، الشيخ زويد.

والشيخ محمد إبراهيم مصطفى أبو عوف، واعظ بالأزهر الشريف، ويلقى خطبة الجمعة بمسجد سيدنا أبو هريرة (رضى الله عنه) - شبانة، رفح.

والدكتور أحمد العوضي محمد أبو النجا، أمين فتوى بدار الإفتاء، ويلقى خطبة الجمعة بمسجد النور - البرث، رفح.

والشيخ عماد حجازي محمد حجازي، واعظ بالأزهر الشريف، ويلقى خطبة الجمعة بمسجد سيدنا أبو ذر الغفاري (رضى الله عنه) - الجورة، الشيخ زويد.

والدكتور إبراهيم عثمان خميس إبراهيم، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة، ويلقى خطبة الجمعة بمسجد أم المؤمنين عائشة (رضى الله عنها) - أبو العراج، الشيخ زويد.

والشيخ محمود محمد حسن محمود، باحث شرعي بدار الإفتاء، ويلقى خطبة الجمعة بمسجد سيدنا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) - البرث، رفح.

والشيخ إبراهيم محمد عبد الظاهر سلامة، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة، ويلقى خطبة الجمعة بمسجد الرحمن - شبانة، رفح.

والشيخ محمد أحمد السيد نصر، واعظ بالأزهر الشريف، ويلقى خطبة الجمعة بمسجد الزهراء - أبو العراج، الشيخ زويد.

والشيخ إسلام محمود عبد القوى عايد، إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء، ويلقى خطبة الجمعة بمسجد سيدنا خالد بن الوليد (رضى الله عنه) - الكوثر، الشيخ زويد.

والشيخ محمد السعيد جاهين يوسف، إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء، ويلقى خطبة الجمعة بمسجد سيدنا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) - العكور، الشيخ زويد.

والشيخ أحمد أبو القاسم علي أبو القاسم، إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء، ويلقى خطبة الجمعة بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضى الله عنه) - البحر، الشيخ زويد.

والشيخ أحمد محمد صابر البهنساوي، إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء، ويلقى خطبة الجمعة بمسجد عباد الرحمن - الزهور، الشيخ زويد.

والشيخ صبري أبو العطا محمد أبو العطا، إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء، ويلقى خطبة الجمعة بمسجد النور - الجورة، الشيخ زويد.



