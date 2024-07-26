118 جنيها من المنيب للمنيا.. تعريفة الركوب بمواقف المحافظات فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية تعريفة الركوب الجديدة بمواقف المحافظات بمحافظة الجيزة.



تعريفة الركوب بمواقف المحافظات



تعريفة الركوب بمواقف المحافظات بالجيزة

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، والتي تم تطبيقها اعتبارًا من الخميس 25 يوليو 2024.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أن اللجنة استقرت على زيادة تعريفة تحديد أجرة السرفيس والمركبات طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل يتراوح ما بين 10 إلى 15%.

ولفت إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.