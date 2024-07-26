وزير التعليم يستعرض سبل تطوير المنظومة التعليمية بمحافظة القليوبية

كتب محمود طه حسين

يواصل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولاته بمختلف المحافظات بزيارة محافظة القليوبية، حيث وصل الوزير صباح اليوم مقر ديوان عام المحافظة، وذلك لاستعراض سبل تطوير المنظومة التعليمية وبحث أهم الآليات لمواجهة التحديات التي تواجه المنظومة التعليم وعلى رأسها الكثافات الطلابية وعجز المعلمين.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المهندس أيمن محمد إبراهيم عطية، محافظ القليوبية، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، وقيادات الوزارة، والأستاذة سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وفى مستهل اللقاء، أعرب الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بزيارة محافظة القليوبية، مؤكدا أن زياراته لمختلف المحافظات تستهدف بحث الآليات المناسبة لمواجهة التحديات التي تواجه منظومة التعليم، مثمنًا جهود المحافظة في تطوير والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

ومن جهته، رحب المهندس أيمن محمد عطية بالدكتور محمد عبد اللطيف وقيادات التعليم، مثمنًا حرص الوزير على بذل كافة الجهود الممكنة لمواجهة التحديات ومواصلة تحسين والارتقاء بجودة التعليم.

ومن المقرر أن يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية وعدد من مديري المدارس بالمحافظة، لمناقشة آليات مواجهة التحديات التي تعوق الارتقاء بمنظومة التعليم، كما سيقوم الوزير والمحافظ بتفقد مباني عدد من المدارس بالمحافظة.