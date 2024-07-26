مقتل شاب بطلق نارى خلال مشاجرة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقي شاب بقرية كفور البهايته التابعة لمركز ميت غمر، في محافظة الدقهلية، في العقد الثالث من عمره مصرعه بطلق ناري بالظهر، وذلك خلال مشاجرة، مع آخرين وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة ميت غمر من المستشفى، بوصول شاب مصابًا بطلق ناري اختراقي بالظهر، وتوفي، ادعاء تعد من آخرين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشاب يدعى أحمد تامر أحمد فرج الصاوي، ويبلغ من العمر 21 عامًا، مقيم بقرية كفور البهايته دائرة المركز، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بطلق ناري خلال مشاجرة بالقرية.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وتصرح بالدفن.