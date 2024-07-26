اليوم السابع
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الجمعة، 26 يوليو 2024 10:20 م
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زحام شديد وإقبال كبير من المواطنين على شواطئ جمصة هربا من حرارة الجو

الجمعة، 26 يوليو 2024 09:00 م
زحام شديد وإقبال كبير من المواطنين على شواطئ جمصة هربا من حرارة الجو تفاعل المواطنين مع لاعب الساكسيفون
الدقهلية -محمد الحبشي

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شهدت شواطئ مدينة جمصة السياحية بمحافظة الدقهلية، زحاما كبيرا بطول شواطئها حيث توافدت أعداد كبيرة من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وتتزايد اعداد المصطافين في يوم الجمعة من كل أسبوع، بسبب رحلات اليوم الواحد التي تأتي من مختلف محافظات ومدن الدلتا للتواجد داخل مصيف مدينة جمصة

واستمتع المواطنين بأجواء الطقس الممتعه، حيث توجد رياح وهواء طلق علي الشواطئ ما جعل المواطنين يستمتعون بأجمل الأوقات، وسط إجراءات امنية واحترازية لتأمين المصطافين، حيث يتواجد عدد 85 برج مراقبة و110 منقذين تابعين لفرق الإنقاذ المتواجدة بطول الشاطئ، مع تواجد بصفة مستمرة لسيارات الإسعاف على مداخل الشواطئ.

فيما شهدت حمامات السباحة الموجود على شواطئ المدينة تواجد كبير من الأسر بداخلها، وسط تفاعل مع عزف لاعب الساكسيفون الموجود، حيث تفاعل الحضور مرددين الأغاني والموسيقي حث تعالت أصوات الزغاريد والتصفيق أثناء عمل لاعب الساكسيفون على الشواطئ.

استمتاع المواطنين
استمتاع المواطنين

 

اقبال المواطنين علي شواطئ جمصة
اقبال المواطنين علي شواطئ جمصة

 

تفاعل المواطمنين مع لاعب الساكسيفون
تفاعل المواطنين مع لاعب الساكسيفون

 

تواجد المواطنين علي شواطي جمصة_1
تواجد المواطنين علي شواطي جمصة_1

 

زحام شواطئ جمصة
زحام شواطئ جمصة

 

زحام منذ الساعات الأولي علي جمصة
زحام منذ الساعات الأولي علي جمصة

 

شواطي مدينة جمصة
شواطي مدينة جمصة

 

لاعب الساكسيفون يمتع المواطنين في جمصة
لاعب الساكسيفون يمتع المواطنين في جمصة

 







جمصة

زحام علي شواطئ جمصة

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