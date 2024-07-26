معهد الفلك: هبوط الإنسان على القمر حقيقة مثبتة ولا مجال للتشكيك

كتب محمود راغب

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هبوط الإنسان علي القمر حقيقة مثبتة، وشارك المعهد في اختيار مواقع الهبوط رواد الفضاء عليه ويمتلك خطاب رسمي من وكالة ناسا يشكر المعهد على إسهاماته.

وأضاف المعهد فى بيان له ، أنه لا مجال للتشكيك سواء من أعمال فنية تناولت رفرفة العلم أوتشبيه بعض الأماكن بالقمر والإنسان سيهبط علي القمر مرة أخري في رحله NASA Artemis في السنين القليلة القادمة.

وأوضح البيان أنه عندما تم تثبيت العلم على سطح القمر، كان قماش العلم نفسه يتحرك اثناء التقاط الصور بسبب محاولات التثبيت واهتزاز السارية نفسها، كما أن العلم كان مشدودًا بشكل عرضي لعدم وجود جاذبية قوية بالقمر تشده للأسفل و الفيديو الرسمي وكالة ناسا يوضح هذا الأمر.

وتابع البيان : كما أن رواد الفضاء في رحلات أبولو 11 و14 و15 إلى القمر قاموا بوضع مرايا عاكسة على سطحه، فمن يظن أن الموضوع غير صحيح أو مؤامرة يمكن له أن يتحقق بنفسه باستخدام أدوات معينة، كل ما عليه هو تسليط ضوء ليزر على هذه المرايا وسيستقبل انعكاس الضوء على الأرض مرة أخرى.

واختتم المعهد : نرجو من الجميع الحرص علي نشر العلم الصحيح لتوعيه المجتمع.



