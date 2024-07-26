مطروح تسمح بالسباحة فى الشواطئ الآمنة وتغلق "البحر المفتوح"

مطروح – حسن مشالى

قررت أجهزة محافظة مطروح، اليوم الجمعة، إغلاق الشواطئ الواقعة على البحر المفتوح، بسبب حالة اضطراب البحر ووجود نوة بحرية وارتفاع الأمواج، مع شدة التيارات المائية والسحب، وإغلاق الطرق المؤدية إليها، مع السماح بالسباحة في الشواطئ الآمنة الواقعة على خليج مرسى مطروح.

وناشدت محافظة مطروح، رواد الشواطئ والمصطافين، بالالتزام بتعليمات مسؤولى الشواطئ، مع استمرار إغلاق طريق كورنيش الأبيض الجديد، والتحذير من السباحة بشواطئ الأُبَيض، وأم الرَخَم، وعجيبة، وكذلك مزار كليوباترا، مع الابقاء على فتح الشواطئ الآمنة والاستمتاع بالشواطئ القريبة وداخل المدينة الواقعة على الخليج، مثل شاطئ مطروح العام، الهنا، والليدو والعوام والبوسيت، وروميل والفيروز و النخيل وعلم الروم ومينا حشيش والغرام.

وتقبل أعداد كبيرة من المصطافين، على الشاطئ العام، والشواطئ الأخرى، وممارسة السباحة والاستمتاع بالأجواء المميزة والطقس المعتدل، وتأمل الطبيعة الخلابة وجمال البحر، في ظل حالة من الآمان في الشواطئ الواقعة على خليج مرسى مطروح، التي تتميز بعدوم حدوس تيارات سحب مائي أو أمواج عالية.

يأتي ذلك مع استمرار العمل بالشواطئ الواقعة على الخلجان والبحيرات، مع تكثيف أعمال الرقابة على الشواطئ ورفع حالة الاستعداد بها، في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

واتخذ مجلس مدينة مرسي مطروح، إجراءات مشددة بغلق الطرق والكورنيش الجديد المؤدي إلي الشواطئ المفتوحة، غربي المدينة، لمنع وصول المواطنين من النزول في شواطئ البحر المفتوح مثل"الأبيض - أم الرخم - عجيبة" بسبب حالة من عدم الاستقرار وارتفاع الامواج أكثر من 2 متر ووجود تيرات وسحب، وذلك.

وأكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، أن مسئولي الشواطئ المفتوحة، أغلقوا الطريق المؤدي الي كورنيش الأبيض، ووجه لكريم عرفان مدير الشواطئ، بالمرور مع رؤساء الشواطئ ومتابعة تنفيذ القرار، وتم التأكد من غلق الطرق بكارتة بوابات الشواطئ لمنع رواد الشواطئ من نزول البحر بالتعاون مع شباب مطروح حفاظاً على أرواح ضيوفنا أهالينا من الغرق ، والتأكيد علي عدم نزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة .

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أن هناك عدد من الشواطئ الآمنة، الواقعة على خليج مطروح وبحيرة الفيروز، التي يمكن الاستمتاع بممارسة السباحة فيها وهي "روميل - البنست - النخيل - بحيرة كليوباترا - الليدو - مطروح العام - الغرام "، مع الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ.

وأكد "جاب الله" على أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يتابع أولا بأول الحالة العامة للشواطئ، وشدد علي مستأجرى الشواطئ، بأنه عليهم خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، عدم نزول المصطافين وكل المترددين علي البحر خاصة في فترة النوات.