هدوء وخصوصية.. متعة السباحة فى شواطئ مطروح الخلابة بالصباح الباكر.. صور

مطروح - حسن مشالى

يقبل عدد كبير المواطنين على السباحة خلال فترة الصباح الباكر، في شواطئ مدينة مرسى مطروح، من أجل الابتعاد عن الزحام الذي تشهده مختلف الشواطئ، والاستمتاع بالهدوء والخصوصية بعيداً عن زحام وصخب الأجواء المصيفية خلال فترة العصر، خاصة مع بداية ذروة المصيف الأسبوع الماضي، عقب انتهاء ماراثون الثانوية العامة.

وتتميز الشواطئ الواقعة على كورنيش المدينة، بقربها من السكن المصيفي والفندقي، وبإطلالتها المميزة على خليج مطروح، مع نقاء المياه وشفافيتها وتدرج ألوانها، إضافة إلى أنها من الشواطئ الآمنة على الأطفال والكبار لعدم وجود تيارات سحب مائي أو ارتفاع الأمواج.

وتزيد حالة البهجة واستمتاع المصطافين، الذين توافدوا من مختلف المحافظات، بالسباحة الصباحية، مع الشعور بالخصوصية والانطلاق، حيث تكون معظم الشواطئ شبه خالية، لأن معظم المصطافين يقبلون على السباحة أكثر من بعد فترة الظهيرة وتكون ذروة الإقبال في نهاية اليوم، وبعد ذلك يسهرون للصباح على الكورنيش وشوارع المدينة للتسوق وفي الملاهي والسيرك والكافيهات وغيرها من وسائل الترفيه.

وتشهد شواطئ مطروح، خلال الفترة الحالية، توافد أعداد كبيرة لقضاء إجازة المصيف، وهروبهم من الحر إلى الشواطئ، في أجواء من الهدوء والبهجة، ونزول أعداد كبيرة البحر للسباحة والاستمتاع بالألعاب المائية، والاستمتاع بالطبيعة المميزة، والإطلالة الخلابة على البحر، مع تميز الشاطئ بالأعماق القريبة من سطح الماء، وتناسب الصغار والكبار لممارسة السباحة في أمان، في ظل الأجواء النقية والطقس المعتدل، ومراقبة الأطفال أثناء سباحتهم أو اللعب في الرمال على الشاطئ، وإقبال الشباب على ركوب البدالات والبنانة وغيرها من الألعاب البحرية.

يذكر أن شواطئ محافظة مطروح، حوالي 7 ملايين من المصطافين والسياح سنويا، خلال موسم الصيف السياحي، وتتميز شواطئ مطروح، بالخصوصية والتنوع والطبيعة البكر والرمال البيضاء ونقاء المياه، وتشهد جميع الشواطئ، خلال موسم الصيف السياحي، إقبالا كبيرا من المصطافين، وتقصد الأسر التي لديها أطفال الشواطئ الواقعة على الخلجان، لتناسبها الأطفال والكبار الذين لا يجيدون السباحة، حيث تتميز بالأعماق المتدرجة وهدوء الامواج.

وتتنوع وتتعدد شواطئ مدينة مرسى مطروح، مثل شاطئ مطروح العام القريب من وسط المدينة، يقابله من الناحية الأخرى شاطئ رومل الشهير، والذي يمثل شبه جزيرة صغيرة، وشاطئ الفيروز، وشاطئ العوام وشاطئ الليدو بالناحية الغربية من كورنيش المدينة، يقابلهما شاطئ الغرام وكليوباترا ويقعان على شبه جزيرة، كما تقع شرق المدينة شواطئ مينا حشيش والرميلة وغيرها.



أجواء كورنيش مطروح في الصباح الباكر



أجواء صباحية على شواطئ مطروح



السباحة في الصباح على شواطئ مطروح



شاطئ العوام في الصباح الباكر - مطروح



كورنيش مرسى مطروح فترة الصباح



متعة السباحة صباحا على شواطئ مطروح



هدوء الصباح على شواطئ مطروح