اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 يوليو 2024 07:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مسعف وسائق يساعدان سيدة على الولادة داخل سيارة إسعاف ببنى سويف

الجمعة، 26 يوليو 2024 06:11 م
مسعف وسائق يساعدان سيدة على الولادة داخل سيارة إسعاف ببنى سويف المولود
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح مسعف وسائق بمرفق إسعاف بني سويف، اليوم الجمعة، في مساعدة سيدة داخل سيارة الإسعاف خلال عملية الولادة؛ وهي في طريقها إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

 

تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف بني سويف، إخطارا يفيد بوجود سيدة في حالة وضع بمحل إقامتها بقرية سنور التابعة لمركز بنى سويف، وأثناء نقلها إلى المستشفى في الطريق فاجأتها آلام الولادة.

 

وتدخل طاقم الإسعاف مسعد صالح، ورجب محمد لمساعدتها وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، واطمأن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما، وتمت متابعة نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

 







بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة بنى سويف

إسعاف بنى سويف




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة