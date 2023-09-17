اليوم السابع
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الأحد، 17 سبتمبر 2023 05:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مسعف وسائق يساعدان سيدة على الولادة داخل سيارة الإسعاف ببنى سويف

الأحد، 17 سبتمبر 2023 05:21 م
مسعف وسائق يساعدان سيدة على الولادة داخل سيارة الإسعاف ببنى سويف المولود
بنى سويف هانى فتحى

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نجح مسعف وسائق بمرفق إسعاف بنى سويف، فى مساعدة سيدة داخل سيارة الإسعاف أثناء عملية الولادة، فى طريقها إلى مستشفى بنى سويف الجامعى، وتم إنقاذها والتعامل الفورى مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له.

 

وتلقت غرفة عمليات إسعاف بنى سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق مدير مرفق إسعاف بنى سويف، إخطاراً يفيد بوجود سيدة فى حالة وضع بمحل إقامتها بقرية باروط التابعة لمركز بنى سويف، وأثناء نقلها إلى المستشفى فى الطريق فاجأتها آلام الولادة.

 

وقام فريق الإسعاف المكون من المسعف احمد حلمى والسائق سعداوى طحاوى، بالتدخل لمساعدتها وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، واطمأن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما، وتمت متابعة نقلهما إلى مستشفى بنى سويف الجامعى، لمتابعة حالتها وحالة المولود، حيث تم وضعهما تحت الملاحظة.


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إسعاف بنى سويف

مرفق إسعاف بنى سويف

ولادة داخل سيارة إسعاف



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