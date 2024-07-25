محافظ سوهاج يصدر حركة محليات محدودة لنواب رؤساء سوهاج وحى شرق

سوهاج عمرو خلف

أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح محمد سراج محافظ سوهاج، اليوم، قرارا برقم 351 لسنة 2024، بحركة محليات محدودة، وذلك لصالح العمل.

وشمل قرار محافظ سوهاج تكليف كل من " سمير عيد محمد رضوان، و محمد عبد العليم محمود التهامى" للعمل نوابا لرئيس مركز ومدينة سوهاج، وتكليف كل من " إسلام محمد مراد، وياسر عبد العال محمد" للعمل نوابا لرئيس حي شرق سوهاج "، كما شمل القرار تكليف " أحمد مساعد إبراهيم مساعد " للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرى نيدة مركز أخميم .



وأكد " سراج " على المتابعة المستمرة لأداء قيادات المحليات بهدف النهوض بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.