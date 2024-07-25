اليوم السابع
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الخميس، 25 يوليو 2024 05:24 م
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محافظ سوهاج يصدر حركة محليات محدودة لنواب رؤساء سوهاج وحى شرق

الخميس، 25 يوليو 2024 04:41 م
محافظ سوهاج يصدر حركة محليات محدودة لنواب رؤساء سوهاج وحى شرق اللواء دكتور عبد الفتاح محمد سراج محافظ سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح محمد سراج محافظ سوهاج، اليوم، قرارا برقم 351 لسنة 2024، بحركة محليات محدودة، وذلك لصالح العمل.

وشمل قرار محافظ سوهاج تكليف كل من " سمير عيد محمد رضوان، و محمد عبد العليم محمود التهامى" للعمل نوابا لرئيس مركز ومدينة سوهاج، وتكليف كل من " إسلام محمد مراد، وياسر عبد العال محمد" للعمل نوابا لرئيس حي شرق سوهاج "، كما شمل القرار تكليف " أحمد مساعد إبراهيم مساعد " للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرى نيدة مركز أخميم .

وأكد " سراج " على المتابعة المستمرة لأداء قيادات المحليات بهدف النهوض بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.







سوهاج

محافظ سوهاج

حى شرق

الوحدة المحلية




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