محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لفحص عقارين بالموسكى بعد حريقهما

كتب سيد الخلفاوى

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارين اللذين نشب بهما حريق بشارع الجوهري بحى الموسكي والعقارات المجاورة لهما لبيان مدى تأثرهم من الحادث.

وتابع محافظ القاهرة جهود الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وعمليات التبريد، ووجه بسرعة إزالة الآثار التى نتجت عنه عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بعقار رقم 1 شارع الجوهري والمكون من أرضى ودورين حوائط حاملة وأسقف خشبية، ويستخدم كمخازن ملابس، حيث بدأ الحريق بالدور الأرضي وامتد لباقي العقار بالكامل ونتج عنه سقوط سقفى الدورين الأول والثانى على الدور الأرضى وجزء من الواجهة، كما امتد الحريق إلى العقار المجاور له الواقع في 4 شارع العسيلى، والمكون من 4 طوابق ويستخدم كمخزن للملابس.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولو الحى لموقع الحادث وتم الإطفاء بتواجد 12 سيارة إطفاء، ونتج عن الحريق إصابة عدد 5 أفراد بحالات اختناق وتم إسعافهم على الفور فى موقع الحادث .