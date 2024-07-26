محافظ الدقهلية يكلف بالمرور على المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

الدقهليه شريف الديب

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمرور علي المواقف العمومية بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة دون زيادة ولصق الاستيكارات.

وقام مدير عام المواقف بالمرور علي مواقف "جديلة - الأتوبيس الجديد - سندوب - طناح - تمي الأمديد - ميت خميس - شربين"، وأشار اللواء مرزوق الي أن الزيادة الجديدة للأجرة التعريفية لسيارات الميكروباص والسرفيس تمت بنسبة 10 % فقط وهناك متابعة ورقابة مشددة علي جميع المواقف ومحطات الوقود والأسواق.

وأوضح المحافظ، أنه قد تم تشكيل لجنة من كافة الجهات المختصة إدارة المرور بالمحافظة مباحث المرور مباحث التموين للمرور علي المواقف العمومية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة ومدي توفير المواد البترولية طبقاً لأسعار لجنة التسعير التلقائي، والتصدى لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على مصالح المواطنين.



كما أوضح اللواء مرزوق بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيراً إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .

وأكد المحافظ، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين للزيادة المقرره سواء التعريفة الجديدة أو أسعار المواد البترولية.