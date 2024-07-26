ماكرون يستقبل عدد من رؤساء وملوك وسياسيين فى حفل أولمبياد باريس

فاطمة شوقى

ينطلق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، مساء اليوم الجمعة في العاصمة الفرنسية، بحفل فريد من نوعه، والذي سيقام لأول مرة فى التاريخ خارج أسوار الملعب، فى البطولة التي تُقام ما بين فترة 26 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل، وسيحضره عدد من الملوك والرؤساء والسياسيين، وسيكون باستقبالهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وسيحضر ملك إسبانيا فيليبى السادس، والسيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن، وعدد من رؤساء أمريكا اللاتينية، حفل افتتاح أولمبياد باريس على ضفاف نهر السين، في الوقت الذى سيتغيب فيه الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين.





جيل بايدن حاضر في الحفل لكن جو لن يحضر

أكدت السيدة الأولى للولايات المتحدة، جيل بايدن، حضورها، بعد أن تخلى زوجها جو عن النضال من أجل إعادة انتخابه، ومن المنتظر حضور دوجلاس إيمهوف، زوج نائبة الرئيس الديمقراطي كامالا هاريس والمرشحة المحتملة لرئاسة البيت الأبيض، في حفل الختام المقرر في 11 أغسطس.





رؤساء أمريكا الجنوبية حاضرون وغائبون

وقد أكد الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، ونظيره الكولومبي جوستافو بيترو، حضورهما في افتتاح دورة باريس 2024. لكن ليس الأمر كذلك بالنسبة للرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، الذي سيرسل شريكته روزانجيلا.

بوتين لن يكون هناك

وسيكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغائب الأكبر، وستتنافس مجموعة من الرياضيين الروس تحت علم محايد.





وسيحضر الملك فيليبي السادس وملوك آخرين سياسيين أوروبيون افتتاح الألعاب



ويعتزم الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا حضور حفل التنصيب، وسيمثل الدنمارك الزوجان الملكيان فريدريك العاشر والملكة ماري، ووصلت الأميرة آن، ملكة إنجلترا، شقيقة الملك تشارلز الثالث، والأمير ألبرت أمير موناكو لحضور اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية قبل الافتتاح.



كما سيحضر رئيس الوزراء البريطاني الجديد، حزب العمال، كير ستارمر، الذي يريد تعزيز العلاقات مع فرنسا، الحفل الذي يقام لأول مرة خارج الملعب. ومن بين القادة الأوروبيين الآخرين المتوقعين المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ونظيره الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

زعماء آسيا والشرق الأوسط:

ولن يسافر الرئيس الصيني شي جين بينج، وسوف يمثل البلاد على مستوى عال نائب الرئيس هان تشنج، والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج سيكون حاضرا يوم الجمعة في ظل إجراءات أمنية مشددة، ويمثل رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب.





الألعاب الأولمبية مسرحا للدعوات من أجل السلام العالمي



وفي ظل العديد من الصراعات الدائرة في العالم، بدءاً بالصراعات الدائرة في أوكرانيا وغزة، فإن الألعاب الأوليمبية في باريس سوف تكون مناسبة لنشاط دبلوماسي مكثف، وسيبث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، رسالة يدعو فيها إلى "ترك السلاح" في جميع أنحاء الكوكب، ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدوره إلى "هدنة أولمبية" امتثالا للروح الأصلية للحدث.