فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين

كتبت آية دعبس

أكد الدكتور أحمد عنتر الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء البيطريين بدء التسجيل بالجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين المنعقدة بدار الحكمة، مشيراً إلى أن الأطباء البيطريين بدأوا في التوافد على مقر النقابة العامة منذ الصباح، وبدأ فتح باب التسجيل من الساعة العاشرة، وفى حال اكتمال النصاب القانوني " 300 عضواً" تبدأ فعاليات الجمعية العمومية الساعة الثانية ظهراً.

أضاف دكتور عنتر أن جدول الأعمال للجمعية العمومية يشمل التصديق على نتائج انتخابات النقيب والتجديد النصفى لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية 2024م فيما عدا نقابات ( القاهرة - الجيزة - قنا ) الفرعية، وعرض تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة، وعرض تقرير أمين الصندوق، وإعادة عرض ميزانيات النقابة لأعوام 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 م - لاعتمادها، وعرض تقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات عن ذات الفترة، وعرض ميزانية النقابة العامة لعام 2023، واختيار مراقب الحسابات واعتماد مكافأته.

دعا الأمين العام المساعد جموع الأطباء البيطريين لحضور فعاليات الجمعية العمومية، والحرص على التواجد بصورة تعكس قوة الجمعية العمومية، لانها المحرك الأساسي لأى فعاليات تخص المهنة ومشاكلها وتكون رسالة قوية وإيجابية لمتخذ القرار، وحتى يعبر الأطباء البيطريين عن طالباتهم وآرائهم فيما يخص بنود الجمعية العمومية، مشيراً إلى أنه تم إعداد أماكن مناسبة لإستراحة السادة الزملاء فى حديقة النقابة العامة وتقديم خدمات النقابة العامة للأطباء البيطريين كتسديد الاشتراكات وغيرها من الخدمات.

أضاف أن اللجنة المنظمة مكونة من الدكتور عبدالعزيز الجوهرى والدكتور ناجى سلام والدكتور أحمد حسين والدكتور هيثم جنيدى والدكتورة ياسمين أبو الخير والدكتورة سمر الدسوقى والدكتورة سارة عطاالله أعضاء مجلس النقابة العامة، و اللجنة متواجدة من باكر لاستقبال الزملاء وتذليل اى عقبات تواجههم.



أعضاء الجمعية العمومية



التسجيل فى الجمعية العمومية



تسجيل الجمعية العمومية