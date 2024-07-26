شولتس عن قرارات ألمانيا بخصوص أوكرانيا: لا تؤدي لحرب بين "الناتو" وروسيا

وكالات

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن برلين تتخذ القرارات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية بحيث لا تتسبب في تدهور الموقف بين روسيا وحلف "الناتو".

وأضاف شولتس في ظهور إعلامي "إن جميع قراراتنا متوازنة للغاية ويجري اتخاذها بطريقة لا يتصاعد فيها النزاع بين روسيا وأوكرانيا إلى مستوى حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".

وشدد على أن برلين "ستواصل دعم كييف"، وقال شولتس في الوقت نفسه إنه "لا يستبعد إمكانية مشاركة روسيا في المؤتمر المقبل حول أوكرانيا".

يشار إلى أنه في نهاية شهر مايو الماضي، أعلن متحدث الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر قرار برلين السماح لكييف "باستخدام الأسلحة الألمانية ضد مواقع على الأراضي الروسية بالقرب من مقاطعة خاركوف".

ولكنه أكد أن ألمانيا "باعتبارها موردا للأسلحة لأوكرانيا، لن تكون طرفا في هذا النزاع".