اليوم السابع
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سيدة تستيقظ من غيبوبة قبل تكفينها بعد إعلان وفاتها في بنى سويف

الجمعة، 26 يوليو 2024 07:37 م
سيدة تستيقظ من غيبوبة قبل تكفينها بعد إعلان وفاتها في بنى سويف اسعاف- أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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شهدت منطقة الغمراوي بمدينة بني سويف اليوم الجمعة، واقعة استيقاظ سيدة من غيبوبة عقب الإعلان عن وفاتها في أحد المساجد القريبة من المنزل.

وفوجئ أهالي حي الغمراوي بمدينة بني سويف أثناء الانتظار للانتهاء من أعمال تغسيل وتكفين سيدة مسنة، قامت بعض السيدات بإخبارهم بأن السيدة ما زالت على قيد الحياة، وعلى الفور تم نقلها إلى أحد المستشفيات بمدينة بني سويف لتلقي العلاج اللازم.

وقال أحد جيران السيدة، أنها لديها ولد وبنت وكانت تعانى من غيبوبة منذ الصباح، وتم الإعلان عن وفاتها فى أحد المساجد.

وأضاف أحد الجيران أنه أثناء حضور مغسلة لتغسيل السيدة وتكفينها أكدت لهم أن السيدة مازالت على قيد الحياة وتم نقلها إلى المستشفى.







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