السوق رايح فين؟!.. شوف أسعار السيارات المستعملة فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل سوق السيارات المستعملة بمدينة بنى سويف ، لمتابعة أسعار السيارات داخل السوق اليوم الجمعة.

وشهد سوق السيارات تطبيق مقابل انتظار السيارة داخل الساحة 30 جنيهًا فقط مقابل انتظار السيارة داخل الساحة، اعتبارًا من بداية مايو الجاري، مع مراعاة رسم الدخول بالمقارنة بباقي اسواق السيارات في بعض المحافظات الأخرى والتي تتراوح بين 50 إلى 70 جنيهًا، بالإضافة إلى الاستمرار في تركيب تندات انتظار لتوفير سبل الراحة للمواطنين من خلال أماكن انتظار مناسبة وحماية لهم أثناء فترات ارتفاع درجة الحرارة وأشعة الشمس ، فيما تقوم اللجنة في دراسة وتحديد الأنشطة الواجب توافرها داخل منطقة الخدمات المزمع إنشاؤها والتي تشمل " تقديم مأكولات ، مشروبات ، تصوير أوراق ومستندات ، فحص سيارات