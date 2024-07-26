رئيس الصومال يبحث مع رئيس برلمان مجموعة شرق إفريقيا تعزيز التعاون مع دول المجموعة

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بحث الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، الخميس في العاصمة (مقديشو) مع رئيس برلمان مجموعة شرق إفريقيا، جوزيف نتاكيروتيمانا والوفد المرافق له، مجالات التعاون بين الصومال ومجموعة شرق إفريقيا، وسبل تطويرها وتعزيزها، إضافة إلى أهمية إقامة علاقة قوية مبنية على التفاهم المتبادل والتعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للمنطقة.

وأشار محمود، خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) الخميس، إلى أن تعزيز التعاون مع دول مجموعة شرق إفريقيا، ضمن خطة الحكومة وتعتبر مفتاح تنمية الاقتصاد والسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، قدم رئيس برلمان مجموعة شرق إفريقيا شكره وتقديره للصومال قيادة وشعبا على الاستقبال الحار الذي لقيه والوفد المرافق له، مشيدا بالإنجازات التى حققتها الحكومة الصومالية والتي تظهر قدرة وصمود الشعب الصومالي.