تعرف على موعد إنشاء مجلس الكنائس العالمى وأبرز أعضائه

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر مجلس الكنائس العالمى من أبرز المؤسسات الكنسية فى العالم، بالإضافة إلى مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس مصر، حيث تأسس فى سنة 1948 ، ويقع مقره فى جينيف بسويسرا.

ويتضمن معظم الكنائس البروتستانتية والأرثوذكسية، لكنه لا يتضمن الكنائس الكاثوليكية، وهي موجودة فيه فقط بصفة مراقب، وجميع الكنائس الموجودة في هذا المجلس تؤمن أن المسيح هو المخلص، وكذلك تؤمن بالثالوث وبلغت عضوية هذا المجلس نحو 345 كنيسة من 150 دولة، وذلك في عام 2013، يتبعها أكثر من 590 مليون نسمة.

ويذكر أن مقر مجلس كنائس الشرق الأوسط، الذي تأسس عام 1974، يقع في بيروت بلبنان، وهو هيئة دينية تضم العائلات الكنسية الأربع في الشرق الأوسط، وللمجلس مكاتب أخرى أهمها فى القاهرة، وعمان، والقدس، وقبرص.