تعرف على مستشفى مطوبس الجارى إنشاؤه ضمن مبادرة حياة كريمة فى 10 معلومات

كفر الشيخ- محمد سليمان

تعددت المستشفيات التي جرى تشييدها على مدار 11 عاماً، فتم الانتهاء من 6 مستشفيات بمحافظة كفر الشيخ، وجارى إنشاء 3 مستشفيات، من بينهم مستشفى مطوبس، ضمن مبادرة حياة كريمة، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووجه لواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من المستشفى، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالي مطوبس والمراكز المجاورة، نتعرف عليه في 10 معلومات.

1- إنشاء مستشفى مطوبس المركزى، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

2- تكلفة إنشاء المستشفى 838 مليون و932 ألف جنيه.

3- يقع المستشفى على مساحة 12 ألف متر.

4- نسبة تنفيذ المستشفى 42%.

5- يشرف على إنشاء المستشفى جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط.

6- سيقدم المستشفى الخدمات الطبية لأهالي مركز ومدينة مطوبس، والمراكز المجاورة، طبقاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

7- يتكون المستشفى من مبنى رئيسى مكون من دور أرضى +4 أدوار علوية.

8- مبنى العيادات والإقامة والمكون من دور أرضى+ 5 أدوار علوية والمبانى الملحقة.

9- يتم تنفيذ المستشفى بطاقة استيعابية 182 سرير منهم' 100 سرير داخلى ، 28 سرير عناية مركزة ، 24 حضان ، 30 سرير إقامة وعزل ، 40 ماكينة غسيل كلوى".

10- المستشفى يقع وسط مدينة مطوبس على الطريق الرئيسي للمدينة.



مكونات المشروع



أحد أبنية المستشفى



جانب من المشاركين في انشاء المشروع مع محافظ كفر الشيخ (1)



أحد مداخل المستشسفى



مبنى مستشفى مطوبس المركزي



محافظ كفر الشيخ يستمع لشرح تفصيلي عن المشروع