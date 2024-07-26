تضرر 800 ألف مسافر فى هجوم على القطارات الفرنسية بافتتاح الألعاب الأولمبية

فاطمة شوقى

أبلغت شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية (SNCF) اليوم الجمعة عن "هجوم ضخم" يحاول شل شبكة القطارات عالية السرعة (TGV) ويؤثر على ثلاثة من خطوط باريس الأربعة، مع تأثر ما يقرب من 800 ألف مسافر، وذلك قبل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.

وأشارت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية إلى أنه وفقا للمصادر الفرنسية فقد اندلعت ثلاث حرائق عمدا بالقرب من قضبان السكك الحديدية الفرنسية، وقال وزير النقل باتريس فيرجريت "الليلة الماضية كانت هناك أعمال خبيثة منسقة أثرت على العديد من خطوط القطار فائق السرعة وستعطل حركة المرور بشكل خطير حتى نهاية هذا الأسبوع، وأدين بشدة هذه الأعمال الإجرامية التي ستؤثر على نزهات العطلات للعديد من الفرنسيين".باعتباره "عملاً إجراميًا فاضحًا" وسلط الضوء على "تنسيق" الحرائق التي اندلعت "في نفس الوقت تقريبًا" حوالي الساعة 4:00 صباحًا باستخدام عبوات حارقة.



وقالت وزيرة الرياضة، أميلي أوديا كاستيرا، تعليقًا على الهجوم على السكك الحديدية: "الهجوم على الألعاب هو هجوم على فرنسا"، وتسببت أعمال التخريب في اندلاع ثلاثة حرائق بالقرب من القضبان، على خطوط المحيط الأطلسي والشمال والشرق، مما أثر بشكل خطير على حركة السكك الحديدية وأدى إلى تأخيرات كبيرة، أعلنت شركة السكك الحديدية SNCF نفسها ضحية "هجوم واسع النطاق لشل شبكة TGV" ودعت المسافرين إلى "تأجيل رحلتهم وعدم الذهاب إلى المحطة"، مع استبدال تذكرتهم أو استردادها مجانًا.



وبحسب مشغل السكك الحديدية الفرنسي، "تم تسجيل حرائق متعمدة ألحقت أضرارا بالمنشآت" والفرق الفنية "متواجدة بالفعل في الموقع لإجراء التشخيص وبدء الإصلاحات".



وبسبب هذه الأعمال التخريبية، تم تحويل جزء من حركة القطار فائق السرعة على المحاور الأطلسية والشمالية والشرقية نحو "الخطوط التقليدية"، ومن غير المتوقع أن تعود حركة المرور إلى طبيعتها قبل يوم الاثنين المقبل، وهو ما سيؤثر بلا شك على الحركة في البداية من الألعاب الأولمبية.



"هجوم على فرنسا والفرنسيين"



واعتبر رئيس SNCF، جان بيير فاراندو، الأعمال التخريبية بمثابة "هجوم على فرنسا والفرنسيين"، وذلك في ظهور مشترك للصحافة مع وزير النقل

وأوضح فاراندو أن أعمال الإصلاح دقيقة للغاية، حيث أثرت الحرائق على خطوط الأنابيب التي تضم ما يصل إلى 500 كابل كهربائي.