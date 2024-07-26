انعقاد عمومية نقابة البيطريين بعد اكتمال النصاب القانونى بحضور 584 عضوا

كتبت آية دعبس

أعلن الدكتور ناجى سلام، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين، وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى، وحضور حوالى 584 طبيب بيطرى.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية جدول الأعمال الآتى:

أولاً : التصديق على نتائج انتخابات النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة العامة و مجالس النقابة الفرعية 2024م فيما عدا نقابات القاهرة - الجيزة - قنا.

ثانيا : عرض تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة.

ثالثا : عرض تقرير أمين الصندوق.

رابعاً : إعادة عرض ميزانيات النقابة لأعوام م 2022-2021-2020-2019-2018 لاعتمادها وعرض تقرير مراقب الحسابات، والجهاز المركزي للمحاسبات عن ذات الفترة.

خامسا : عرض ميزانية النقابة العامة لعام 2023 م.

سادساً : اختيار مراقب الحسابات واعتماد مكافأته.



الجمعية العمومية لنقابة البيطريين



جانب من الجمعية العمومية